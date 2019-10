Cidades Caminhão carregado de brita pega fogo na GO-010, em Luziânia Chamas atingiram vegetação e via ficou interditada nesta segunda-feira (28)

Um caminhão carregado com brita pegou fogo nesta segunda-feira (28), na GO-010, em Luziânia. O incêndio foi registrado no km 62 da rodovia e ao perceber a fumaça saindo do motor, o motorista encostou o veículo. O Corpo de Bombeiros de Luziânia foi acionado e com ajuda da Polícia Militar, a via precisou ser interditada, nos dois sentidos, por aproximadamente 40 minutos. INCÊNDIO EM ...