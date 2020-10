Cidades Caminhão carregado com madeira tomba no Setor Madre Germana 2, em Aparecida de Goiânia Motorista ficou preso entre as ferragens e três pessoas foram atingidas. Os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros

Um caminhão carregado com madeira tombou na manhã desta terça-feira (6) no setor Madre Germana 2, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. O motorista ficou preso entre as ferragens, mas estava consciente. Com o acidente, três pessoas foram atingidas. Os bombeiros foram acionados e algumas vítimas foram conduzidas ao Hospital de Urgências de Goi...