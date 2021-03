Cidades Caminhão carregado com madeira ilegal é apreendido em Goiás Policiais constataram que a documentação apresentada não era compatível com a carga, que é avaliada em R$ 200 mil

Um caminhão carregado com madeira ilegal foi apreendido neste domingo (7) na GO-164, próximo a Quirinópolis, no sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo com placa de Lagoa Real, na Bahia, transportava grande quantidade de madeira do estado do Ceará com destino ao Mato Grosso do Sul. Os policiais constataram que a documentação apresentada não era c...