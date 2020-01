Cidades Caminhão carregado com limão tomba na BR-153, em Uruaçu O congestionamento ultrapassa os 10 quilômetros, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão carregado com limão tombou na manhã desta terça-feira (7) na BR-153, em Uruaçu, na região Norte de Goiás. O veículo saiu da pista e parou no meio do mato. A carga se espalhou pela via e parte dela foi saqueada por terceiros. O congestionamento ultrapassa os 10 quilômetros, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista com fe...