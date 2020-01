Cidades Caminhão carregado com leite tomba no Anel Viário, em Goiânia Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, o veículo foi retirado e a pista liberada 15h

Um caminhão carregado com leite tombou neste domingo (5), no anel viário, no Residencial Center Ville, em Goiânia, por volta de 9h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, o veículo foi retirado e a pista liberada 15h. A pista estava molhada no momento do acidente, o que pode ter sido a causa. Equipes da Enel e da Teleco...