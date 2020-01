Cidades Caminhão carregado com leite tomba na BR-153 Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, o veículo foi retirado e a pista liberada 15h

Um caminhão carregado com leite tombou neste domingo (5), na BR-153, no anel viário, em Goiânia, por volta de 9h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, o veículo foi retirado e a pista liberada 15h. A pista estava molhada no momento do acidente, o que pode ter sido a causa. Equipes da Enel e da Telecom trocaram os postes...