Cidades Caminhão carregado com frios tomba e interdita parcialmente trecho da BR-153, em Hidrolândia Parte da carga se espalhou pela via para quem segue sentido Itumbiara

O KM-536 na BR-153, em Hidrolândia, na região metropolitana da capital, está parcialmente interditado, manhã desta segunda-feira (29), para quem segue sentido Itumbiara, na região Sul do Estado. A interdição ocorre após um caminhão carregado com frios tombar às margens da rodovia e parte da carga se espalhar pela via. O motorista sofreu alguns ferimentos e foi le...