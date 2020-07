Cidades Caminhão carregado com carne avaliada em R$ 700 mil tomba no Jardim Guanabara Acidente foi ao lado da pista e o fluxo de veículos não foi prejudicado no trecho

Um caminhão que transportava uma carga de carne avaliada R$ 700 mil tombou na noite desta quarta-feira (15) ao lado da pista na BR-153, no Jardim Guanabara, em Goiânia. O fluxo de veículos no local não foi prejudicado. O caminhão já foi retirado do local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo seguia no sentido capital - Aparecida de Goiânia quando aconte...