Vida Urbana Caminhão carregado com algodão tomba em alça de acesso da BR-060 em Goiânia O motorista, com aproximadamente 70 anos, sofreu escoriações nos braços e na cabeça

Atualizada às 11h19. Uma carreta carregada com algodão tombou, na manhã desta quinta-feira (11), na alça de acesso do Anel Viário, no setor Lorena Park, em Goiânia. O trecho fica na saída da BR-060 na extensão que liga a BR-153. O motorista, com aproximadamente 70 anos, sofreu escoriações nos braços e na cabeça. O trânsito flui tranquilamente na região. O caminhoneiro conto...