Cidades Caminhão capota na BR-364, em Jataí, e motorista fica preso às ferragens Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou vítima e encaminhou ao Hospital das Clínicas

Um caminhão bitrem com sete eixos capotou na noite desta quinta-feira (30), na BR-364, em Jataí e o condutor ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu no km 188 e o motorista passou direto em uma curva fechada e caiu em um barranco com aproximadamente quatro metros de altura. O caminhão, que estava carregado com milho, saiu de Anápolis e iria para São Simão. De acordo...