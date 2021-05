Cidades Caminhão cai de ponte na BR-452, em Itumbiara, após motorista tentar desviar de acidente Testemunhas contaram que pneu do caminhão estourou. Queda foi de 8 metros

O motorista de um caminhão caiu de uma ponte na BR-452 ao fazer um desvio para tentar evitar um acidente, no Rio Meia Ponte, em Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local a vítima já tinha sido resgatada por pescadores e levada ao hospital. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (29) no sentido Bom Je...