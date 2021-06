Cidades Caminhão boiadeiro pega fogo em trecho da BR-060 e animais se espalham pela pista Equipe do Corpo de Bombeiros atuou na extinção das chamas

Um caminhão que transportava gado pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (18), no quilômetro 300, da BR-060, entre Indiara e Acreúna, no trecho que liga Goiânia a Rio Verde. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que por conta do acidente os animais se espalharam pela pista e nas proximidades. Equipes da corporação e do Corpo de Bombeiros estão no local. Os bom...