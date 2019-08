Cidades Caminhão bate contra estrutura do Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia O local do acidente está interditado

Atualizada às 9h03. Um caminhão bateu contra a estrutura do terminal Veiga Jardim e parte do teto desabou, na manhã desta segunda-feira (12), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A área da queda da estrutura está interditada. A parte afetada dá acesso aos banheiros e as lanchonetes. No entanto, as outras plataformas, onde acontecem os ...