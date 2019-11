Cidades Caminhão é flagrado com 17 toneladas de peso em excesso, na BR-060, em Rio Verde Segundo a PRF, veículo estava com pneus desgastados e tinha problemas no sistema de freios

Um caminhão carregado com cana de açúcar foi apreendido, na tarde desta segunda-feira (25), com excesso de peso. O veículo pesava cerca de 17 toneladas a mais do que o adequado e foi flagrado durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060, em Rio Verde. Sobrecarregado, o caminhão estava com os pneus desgastados e tinha problemas no sis...