Calor e umidade deram origem a chuva rápida e intensa em Goiânia, diz gerente do Simehgo

Goiânia registrou 35 milímetros (mm) de chuva em uma hora ao fim da tarde desta segunda-feira (22), segundo o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo). A precipitação ocorreu entre as 16 e as 17 horas, quando choveu intensamente na capital. O forte temporal teve curta duração, mas houve efeitos como o alagamento de vias públicas e quedas de árvores. Gerente do Simehgo, André Amorim disse que a chuva registrada se formou rapidamente, ...