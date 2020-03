Uma central de atendimento com psicólogos deve ser lançada nos próximos dias em Goiás. A medida tem como objetivo auxiliar a população durante o período de quarentena, uma das medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio da ferramenta aconteceu durante esta segunda-feira (23) em uma live do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

O número de telefone e os outros meios para entrar em contato com a central de atendimento devem ser divulgados nos próximos dias. A orientação é que por enquanto as demandas sejam encaminhadas através do e-mail: comunicacao.saude@goias.gov.br.

Ainda na transmissão, a psicóloga e superintendente de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Daúde de Goiás (SES), Candice Rezende explicou que a ferramenta atuará como um meio de comunicação para acolher a população.

Outra ação será a disponibilização de material gráfico em todas as mídias com técnicas e orientações de como manter a saúde mental em casa. A profissional pontuou ainda importância de se manter uma rotina semelhante à de antes da quarentena, aliando alimentação saudável e atividade física.