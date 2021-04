Cidades Vacinação da sogra do ex-secretário de saúde de Caldas Novas é regular, afirma promotoria A polêmica surgiu depois que a sogra supostamente afirmou em áudio que havia recebido a dose antes da data prevista no plano de imunização; O promotor de Justiça Vinícius Borges alegou que na data em que foi vacinada, a idosa possuía 71 anos e estaria acamada

A 5ª Promotoria de Justiça de Caldas Novas propôs o arquivamento de procedimento instaurado para apurar se a sogra do ex-secretário de saúde do município, Ângelo Silva, furou a fila da vacina contra a Covid-19. Em março deste ano, um áudio começou a circular em grupos de Whatsapp, no qual, supostamente, a mulher conta que já teria tomado uma dose da vacina. “Meu genro q...