Cidades Tratores roubados, avaliados em R$ 400 mil, são recuperados e suspeitos presos no Sudeste de Goiás Maquinário foi roubado de uma fazenda em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. Investigação será realizada pela delegacia de Caldas Novas

Três tratores, avaliados em R$400 mil, roubados de uma fazenda em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram recuperados nesta segunda-feira (8) em Corumbaíba, no Sudeste de Goiás. Além do maquinário, os policiais apreenderam um caminhão e um semirreboque prancha utilizados no transporte das máquinas foram apreendidos e dois suspeitos presos. O caso será investigado pela d...