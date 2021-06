Cidades Retorno às aulas presenciais em Caldas Novas é confirmado para o segundo semestre Segundo o prefeito, Kleber Marra, tal medida poder sofrer um recuo caso ocorra um aumento no número de mortes por Covid-19 no município

A Prefeitura de Caldas Novas confirmou na manhã desta terça-feira (15) o retorno das aulas presenciais na rede pública municipal a partir do segundo semestre de 2021. De acordo com informações do prefeito, Kleber Marra (Republicanos), a volta será feita de maneira gradual, seguindo um modelo híbrido de ensino (aulas remotas e presenciais). Tal medida foi possível após a...