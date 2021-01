Cidades Rapaz empurrado de piscina a 5 metros de altura em Caldas Novas deixa UTI Luiz Henrique Cavalcanti Romano foi transferido para um quarto do hospital e deve passar por uma cirurgia para reconstrução do maxilar

O empresário Luiz Henrique Cavalcanti Romano, 22 anos, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite de domingo (3) e foi transferido para o quarto de um hospital particular de Caldas Novas, no Sul de Goiás. Ainda não há previsão de alta médica. Em um vídeo, ele conseguiu dizer algumas palavras com dificuldade, pois seu maxilar está quebrado. "Quero passar...