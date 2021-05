Cidades Processo seletivo oferece 101 vagas temporárias para trabalhadores da saúde em Caldas Novas Contratação terá duração de um ano podendo ser prorrogado por mais 12 meses

A Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas, no Sul de Goiás, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para trabalhadores da saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio sem cobrança de taxa. São ofertadas 101 vagas, sendo que uma é destinada para portadores de deficiência, com carga horária de 40 horas semanais. Os salários p...