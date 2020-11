Cidades Prefeitura de Caldas Novas retira decoração de Natal após morte de menina de 8 anos Polícia Civil investiga o caso. Prefeito prometeu apuração do caso e disse que a prefeitura irá prestar o apoio necessário à família

Após Júlia Franco, de 8 anos, morrer ao encostar em um poste com luzes de decoração natalina instalado na Praça Mestre Orlando, no Setor Central de Caldas Novas e sofrer uma descarga elétrica na noite de sexta-feira (27), a prefeitura retira nesta segunda-feira (30) toda a decoração de Natal que estava instalada no local. A menina chegou a ser soco...