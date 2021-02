O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra e sua filha, Lara Marra, de 25 anos, foram internados no Hospital Nossa Senhora Aparecida, nesta sexta-feira, 26.

De acordo com informações de membros da gestão municipal, ambos foram contaminados pela Covid-19.

Segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde é estável. A internação se deu "para melhor acompanhamento do quadro clínico dos dois".

O prefeito foi diagnosticado no último dia 15. Segundo nota da administração municipal, na ocasião, ele acordou com sintomas leves da doença e realizou o teste, que deu resultado positivo. Inicialmente, ainda de acordo com a prefeitura, Kleber tinha ido ao Hospital de Retaguarda, onde foi atendido e realizou o exame PCR.

Além do prefeito e do procurador da cidade, Rodrigo de Souza Ribeiro, os vereadores Andrei Rocha (DEM) e Andrei Barbosa (REP) também estão com a doença e encontram-se em isolamento domiciliar.