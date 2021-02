Cidades Parceria entre Caldas Novas e Rio Quente disponibilizará UTIs para pacientes da Covid-19 Plano é de que leitos sejam disponibilizados exclusivamente para moradores das duas cidades

Uma parceria realizada entre o setor privado com as Prefeituras de Caldas Novas e Rio Quente, municípios situados na região Sul do Estado, irá disponibilizar dez leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) exclusivos para pacientes com Covid-19 das duas cidades. O plano será apresentado nesta segunda-feira (22) em uma reunião com o Ministério Público do E...