Motoristas com receio de desabastecimento formam filas em postos de combustíveis em Caldas Novas

Extensas filas se formaram em vários postos de combustíveis em Caldas Novas, no Sul de Goiás, na manhã desta quinta-feira (9). Segundo uma moradora do município, os motoristas estariam com receio de desabastecimento nos estabelecimentos devido à manifestação dos caminhoneiros. No início desta manhã, manifestações foram registradas em três trechos da BR-153 e um d...