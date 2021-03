Cidades Morre aos 52 anos secretário de Obras de Caldas Novas vítima da Covid-19 Em razão da morte, a Prefeitura de Caldas Novas decretou luto de três dias na cidade

Morreu nesta sexta-feira (19), aos 52 anos, o secretário de Obras da cidade de Caldas Novas, Clécio Guimarães, vítima da Covid-19. O secretário, que era engenheiro civil por formação e servidor do município do sul goiano, estava internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Em razão da morte, a Prefeitura de Caldas Novas ...