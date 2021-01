Cidades Menino de 11 anos morre afogado no Lago Corumbá, em Caldas Novas Os bombeiros resgataram o corpo da vítima na tarde do último sábado (23)

Na tarde do último sábado (23), um menino de 11 anos morreu após se afogar no Lago Corumbá, em Caldas Novas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares (CBM), a vítima brincava com mais dois garotos, os três acabaram caindo em uma parte mais funda e se afogaram. Dois deles conseguiram deixar o local, mas o terceiro não voltou. Pessoas que estavam no local mergulharam para t...