Cidades Justiça anula demissão por justa causa de funcionária que pegou R$ 1,50 do caixa para o lanche Empresa de Caldas Novas foi condenada a pagar as verbas rescisórias referentes à modalidade de dispensa sem justa causa

A Justiça do Trabalho reverteu a demissão por justa causa de uma funcionária que pegou R$ 1,50 do caixa em um empório da cidade de Caldas Novas para comprar lanche. O colegiado entendeu que a penalidade máxima aplicada pela empresa foi desproporcional ao ato da funcionária, que retirou do local uma quantia considerada ínfima. A Primeira Turma do TRT manteve, portanto, a...