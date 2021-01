O empresário Luiz Henrique Cavalcanti Romano, de 22 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (7) e retornou para casa em Caldas Novas, no sul de Goiás. Nesta quarta-feira (6), o jovem, que foi empurrado de uma piscina a cinco metros de altura, passou por uma nova cirurgia. Desta vez, o procedimento foi realizado na mandíbula.

Luiz Henrique, que estava internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, deve passar por novas cirurgias nas próximas semanas. Na noite de domingo (3), o empresário deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto. Enquanto estava na UTI, o rapaz foi submetido a uma cirurgia para recomposição da clavícula.

Em um vídeo, ele conseguiu dizer algumas palavras com dificuldade, pois seu maxilar ainda estava quebrado. "Quero passar aqui para dizer que, graças a Deus, eu sai hoje da UTI, estou melhorando e logo, logo estarei com vocês. Obrigado pelas orações. Abraço."

O caso

Durante uma briga, o jovem teria sido empurrado pelo agropecuarista Sérgio Reis de Oliveira Júnior, 24 anos, de uma piscina com "borda infinita" de uma altura aproximada de 5 metros de altura durante uma festa em um condomínio de luxo na cidade, na madrugada do último dia 24 de dezembro. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver que ele é atingido com murros e enforcado. Ao tentar sair da piscina, é empurrado.

Joaquim Guilherme, médico da vítima, explicou que o jovem fraturou a mandíbula direita, clavícula direita, cinco arcos costais direitos e três esquerdos, além da vertebra t1. Além disso, teve derramamento de sangue no tórax que já foi estabilizado.

O delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas, Alex Miller Lima, assumiu a apuração do caso como tentativa de homicídio.

A defesa de Sérgio diz que ele não sabia da altura do local, uma piscina de borda infinita, e que não teve intenção de matar. Já Murilo Falone, o advogado da vítima contesta a versão apresentada e trabalha com a tese de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe.

O acusado chegou a se apresentar na delegacia, mas, por falta de flagrante, foi liberado. Segundo a Polícia Civil, “inúmeras” testemunhas já foram ouvidas e o inquérito deve ser concluído em 30 dias.

"Essa semana nutriremos o delegado de Caldas Novas, que preside o caso, com uma série de novas informações sobre a vida pregressa e desequilibrada do acusado. Lutaremos para que ele peça essa semana a prisão cautelar, tendo em vista que o acusado não pode viver em sociedade como já foi amplamente comprovado", explicou Falone.

Em nota, a defesa do suspeito confirmou que ele já prestou esclarecimentos sobre o caso e “se colocou à disposição, por seus advogados, para prestar todo e qualquer auxílio necessário, inclusive material” para a vítima.