Cidades Jovem é morto a tiros na porta de casa, em Caldas Novas Eduardo Henrique de Amorim Castilho, de 25 anos, abria o portão quando foi surpreendido pelo suspeito

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros, na tarde de sábado (9), na porta de casa, em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Eduardo Henrique de Amorim Castilho chegava em casa, quando foi surpreendido pelo suspeito com tiros nas costas. Responsável pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, o delegado Alex Lima, explica que Eduardo ao abrir o portão foi su...