Equipes do Corpo de Bombeiros em Rio Quente trabalham desde às 13 horas desta quinta-feira, 22, no combate a um incêndio dentro da estrutura do Hot Park, em uma mata localizada nos fundos do Camping Esplanada. Não há feridos. São cerca de 5 viaturas e 20 militares envolvidos na operação de combate ao fogo.

A assessoria de imprensa do empreendimento informou que uma fagulha externa, proveniente de uma área próxima, atingiu o teto do restaurante Bartô, no Hot Park. A única área afetada foi a do restaurante, que está isolada. "Imediatamente a Brigada de Incêndio foi acionada e agiu rapidamente para conter o fogo - sob controle - e evacuar a área. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Ainda segundo o parque, os clientes estão sendo orientados a evacuar o parque, por prevenção e seguindo protocolos de segurança. "O Hot Park possui uma brigada de incêndio interna preparada, que agiu rapidamente, acionando também o Corpo de Bombeiros."