Cidades Homem de 57 anos morre após colisão entre carro e caminhão em Caldas Novas O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros ao condutor do veículo, mas o homem já estava inconsciente, apresentava trauma cranioencefálico grave e ferimentos diversos

Na noite da última sexta-feira (30), um homem de 57 anos morreu após seu carro colidir com a traseira de um caminhão, que estava parado no acostamento da GO-139, em Caldas Novas. O Corpo de Bombeiros Militares (CBM) foi acionado e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o óbito foi confirmado. Tenente Macedo, do CBM, diz que a corp...