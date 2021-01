Cidades Família pede justiça por jovem morto a tiros em Caldas Novas; veja vídeo “Ele era meu melhor amigo. Nós vamos fazer justiça por ele, foi uma execução essa morte”, desabafa prima

Em vídeo divulgado pela família de Eduardo Henrique Amorim Castilho, de 25 anos, morto a tiros em Caldas Novas no último sábado (9), Thaynara Amorim, 31, pede justiça pela morte do primo. “Ele era meu melhor amigo. Nós vamos fazer justiça por ele, foi uma execução essa morte”, desabafa. O jovem foi morto com tiros nas costas quando chegava casa. O suspeito estava...