Cidades Em quatro dias, Caldas Novas registra quase 150 novos casos de Covid-19 No mesmo período foram registradas três novas mortes pela doença

Em quatro dias, Caldas Novas, no sudeste goiano, registrou 146 novos casos de Covid-19. No boletim do dia 10, o município informava que havia 2.584 casos confirmados, sendo 2.404 recuperados e 56 mortes. No dia 11, o número subiu para 2.638 com 54 novas confirmações e a quantidade de mortes se manteve. Já no dia 12, o município registrou mais 48 novos casos, chegan...