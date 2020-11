Cidades Em Caldas: menina de 8 anos encosta em poste com decoração de natal, sofre descarga elétrica e morre A criança, morada do município, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, levada para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas não resistiu

Atualizada às 13h26. Uma criança de oito anos morreu, na noite desta sexta-feira (27), após sofrer uma descarga elétrica em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Júlia Franco encostou em um poste com luzes de decoração natalina instalado na Praça Mestre Orlando, no Setor Central do município. A menina, morada do ...