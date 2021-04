Cidades Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em Caldas Novas Com os investigados, os policiais apreenderam quatro tabletes de maconha

Dois suspeitos de tráfico de drogas, de 25 e 28 anos, foram presos, neste domingo (25), em Caldas Novas, no Sul de Goiás. A Polícia Civil (PC) recebeu informações que dois homens saíram de Piracanjuba com a intenção de entregar drogas na rodovia GO-139. Policiais foram enviados para a rodovia e próximo do quilômetro 100 avistaram a dupla. Na abordagem foram locali...