Decreto libera escolas com até 75% da capacidade total em Caldas Novas

Escolas da rede municipal de Caldas Novas, município do sul goiano, podem operar com 75% de sua capacidade total. A decisão foi tomada na última segunda-feira (13) em um decreto publicado pela Prefeitura e atende também Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e creches da cidade. De acordo com o prefeito, Kleber Marra, tal medida foi possibilitada com o ...