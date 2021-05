Cidades Decreto flexibiliza atividades econômicas e funcionamento de templos religiosos em Caldas Novas O documento impacta bares, restaurantes, clubes, hotéis e feiras, entre outros

A Prefeitura de Caldas Novas publicou neste sábado (1º) um decreto que flexibiliza as atividades econômicas no município. O documento impacta bares, restaurantes, clubes, hotéis, templos religiosos e feiras, entre outros. O decreto 1011/2021 amplia o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares até 1h, com no máximo seis pessoas por mesa. A capaci...