Corpo encontrado em MG pode ser de candidato a vereador de Caldas Novas filmado estuprando cadela

Atualizada às 8h32. Um corpo foi encontrado no último sábado (7) em um terreno baldio, na Rua Caiapó, no Setor Bosque Araguari, em Araguari (MG). A suspeita é que o cadáver é do candidato a vereador em Caldas Novas, Sandoval Damásio dos Santos, conhecido como Sandoval Leão (PT), flagrado estuprando uma cadela no último dia 31 de outubro. O crime foi filmado por um dos vizinhos do homem. A Polícia Militar (PM) de Araguari informou que ...