Cidades Corpo encontrado em MG é de candidato a vereador filmado estuprando cadela em Caldas, diz PC Informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (11) pelo delegado regional do município goiano, Gustavo Ferreira

Atualizada às 11h01. Na manhã desta quarta-feira (11), a Delegacia Regional da Polícia Civil em Caldas Novas, no Sul de Goiás, confirmou que o corpo encontrado no último sábado (7) em um terreno baldio, na Rua Caiapó, no Setor Bosque Araguari, no município mineiro de mesmo nome, é do candidato a vereador em Caldas Novas, Sandoval Damásio dos Santos, de 54 anos,...