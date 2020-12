Cidades Corpo de goiana encontrada morta nos EUA deve chegar ao Brasil em janeiro, diz mãe Família de Lídia Lúcia, de 28 anos, mora em Caldas Novas. Polícia americana suspeita que o responsável pelo crime seja o ex-namorado, brasileiro de identidade não divulgada, que também foi encontrado morto

Encontrada morta na última terça-feira (22) no apartamento do ex-namorado, nos Estados Unidos, o corpo da goiana Lídia Lúcia Ferreira deve chegar ao Brasil no início de janeiro. É o que informou a mãe de Lídia, a empresária Lêda Barbosa, que mora em Caldas Novas. Conforme boletim da polícia americana, a suspeita é que o crime tenha sido comedito pelo ex-namorado da jov...