Cidades Cobra Sucuri de 2 metros é encontrada em quintal de casa, em Caldas Novas Animal foi resgatado e solto quase 50 km do centro da cidade

Uma cobra Sucuri de cerca de dois metros de comprimento foi localizada na sexta-feira (15), no quintal da casa do servidor público Ranes José dos Santis, no Setor Mansões das Águas Quentes, em Caldas Novas. O servidor acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh), que fez o resgate. O animal, que não é venenoso, foi le...