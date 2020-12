Cidades Casal é preso por tráfico de drogas no Sul de Goiás Com os suspeitos, os policiais apreenderam várias porções de cocaína e maconha

A Polícia Civil de Caldas Novas investiga um casal por tráfico de drogas. Os suspeitos foram presos, nesta quarta-feira (2), em Corumbaíba, no Sul de Goiás. Segundo informações do Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, eles foram abordados próximo à cidade e no carro foram encontradas cinco porções de cocaína. O casal conto aos policiais que em...