Cidades Carro e carreta colidem na GO-139 em Caldas Novas Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Ainda não há informações sobre feridos

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (20), na GO-139, em Caldas Novas, na saída para Marzagão. Duas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e uma do Corpo de Bombeiros estiveram no local e ainda não há informações sobre as vítimas. Houve congestionamento e o trânsito ficou parado nos d...