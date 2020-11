Cidades Candidato a vereador em Caldas Novas é procurado após ser filmado estuprando cadela O crime, que teria ocorrido no sábado (31), foi filmado por um dos vizinhos do suspeito e levado até os oficiais

O candidato a vereador em Caldas Novas, Sandoval Leão (PT), é procurado pela Polícia Civil (PC) após ser flagrado estuprando uma cadela no município do sudeste goiano. O crime, que teria ocorrido no sábado (31), foi filmado por um dos vizinhos do suspeito e levado até os oficiais. As filmagens do abuso teriam sido divulgadas no Instagram pelo Deputado Estadual Eduardo P...