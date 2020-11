Cidades Candidato a vereador de Caldas Novas que foi filmado estuprando cadela pode estar na Bahia Após ser agredido por populares, o político teria saído de Caldas Novas. A suspeita dos policiais é que o candidato pode estar na Bahia

O candidato a vereador Sandoval Leão (PT), que foi filmado no último sábado (31) estuprando uma cadela em Caldas Novas, município do sul goiano, ainda não foi encontrado pelas equipes da Polícia Civil (PC). De acordo com o delegado do caso, Gustavo Ferreira, não foi expedido um mandado de prisão para o suspeito, mas os policiais estão à procura do político para i...