Cidades Caminhão transportando peças sem documentação é apreendido na GO-319, em Caldas Novas O motorista foi encaminhado para a delegacia de Caldas Novas

Um caminhão, com placas de Goiânia e que transportava peças de veículos que seriam revendidas na Vila Canaã, foi flagrado, nesta quarta-feira (11) na GO-139, próximo a Caldas Novas, no Sul de Goiás. O flagrante aconteceu durante a Operação Hórus, realizada pelo Comando de Operações de Divisas (COD). De acordo com a corporação, as peças não tinham documentação e o ca...