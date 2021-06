Cidades Caldas Novas vacina pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades nesta segunda-feira O imunizante será aplicado até às 15h no Colégio Estadual Dom Pedro II

Caldas Novas, no Sul de Goiás, segue vacinando, nesta segunda-feira (7), com primeira dose os moradores a partir de 55 anos sem comorbidades. O imunizante da Astrazeneca/Fiocruz será ofertado até às 15 horas no Colégio Estadual Dom Pedro II. Segundo a Prefeitura, pode acontecer de durante o dia as pessoas com 54 anos serem chamadas para vacinar. O município segue ...