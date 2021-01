Cidades Caldas Novas chega a 100% da ocupação de leitos de UTI de Covid-19 O município registra, nesta sexta-feira (22), 3.825 casos confirmados de Covid-19, com 67 óbitos

O município de Caldas Novas, no Sul de Goiás, chegou à ocupação máxima de seus leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Todos os 10 leitos do município estão ocupados. A informação foi confirmada por meio da Secretaria Estadual de Saúde, em painel que compila diversos indicadores relacionados ao combate ao coronavírus no Estado O município registra, nesta sexta-...