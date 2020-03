A prefeitura de Caldas Novas anunciou, na manhã desta quarta-feira (18), que vai fechar os quatro parques aquáticos da cidade por um período de 15 dias, seguindo determinações do governo do Estado. No total, 20 hoteis com piscinas vão continuar abertos normalmente, mas com cuidados redobrados em limpeza e aglomerações. O decreto da cidade, assinado pelo prefeito, deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira (18).

O secretário municipal de Turismo, Ivan Garcia explica que os parques são os que funcionam exclusivamente vendendo ingressos para utilização das piscinas. O decreto nº 9667 que altera o de número 9.633 publicado na última sexta-feira (13) assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) não restringiu o funcionamento de hotéis. O documento trata apenas de bares e restaurantes instalados em estabelecimentos de hospedagem para atendimento exclusivo dos hóspedes. Nestes casos deverá ser observada, na organização de suas mesas, a distância mínima de dois metros entre elas.

Ivan explica que está havendo reforço na limpeza de piscinas, banheiros e dependências dos hotéis de uma forma geral e que ainda não há números expressivos sobre cancelamentos de reservas ou baixa movimentação. “Este período pós-carnaval, de Quaresma, já é um período em que as hospedagens diminuem. Então, ainda não estamos sentindo muita diferença. Tem muita gente ligando pra tirar dúvidas, mas ainda estamos dentro da normalidade”, pontua.